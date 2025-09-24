'Ninguém merece me ver muito feia', brinca Virginia sobre vida amorosa

Virginia Fonseca, 26, tratou de negar que estaria saindo de casa às escondidas para curtir a noite. A influenciadora digital, que é apontada como affair de Vinicius Jr., foi alvo de boatos por estar arrumada na hora de dormir.

O que aconteceu

A apresentadora do Sabadou (SBT) soube que sua mensagem de boa noite do dia anterior havia viralizado por estar arramada. Assim, alguns fãs interpretaram que ela poderia estar saindo sem contar nada para ninguém.

Nos stories do Instagram, Virginia esclareceu que não tem saído às escondidas. Ela explicou que agora que está solteira vai andar arrumada o dia inteiro.