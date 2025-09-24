SplashUOL
Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Leticia Vieira faz o papel de Gilda em 'Vale Tudo'
Leticia Vieira faz o papel de Gilda em 'Vale Tudo' Imagem: Kenny Hsu

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (24) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

