'Tinha medo de ficar sem graça': o papel do humor na transição de cineasta

"Eu sou quem eu sou graças ao trabalho que eu faço". A frase, dita com a serenidade de quem encontrou o próprio lugar no mundo, resume a trajetória de Ale McHaddo: cineasta, cartunista, comediante e criadora de personagens.

Mulher trans e nome consolidado no cinema e na animação brasileira, Ale navega pela vida com uma ferramenta essencial: o humor, sua "rede de segurança" para lidar com as questões mais profundas. Desde pequena, era fascinada por filmes de aventura, quadrinhos de humor e desenhos animados, especialmente os de Hanna-Barbera, que influenciaram seu estilo de animação e traços.

Aos dez anos, em meio ao final da ditadura militar, teve a primeira charge política publicada na revista Mad, para o espanto da mãe. Já era um prenúncio da mente inquieta que transformaria observações ácidas e irônicas em arte.