Theo Becker ganha vale-compras de R$ 100 em estreia no fisiculturismo

Theo Becker, 48, se lançou no mundo do fisiculturismo e foi premiado em sua primeira competição.

O que aconteceu

No último fim de semana, ele participou de um evento em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O ator voltou a morar na cidade que nasceu após anos vivendo no Rio de Janeiro.

Para subir ao palco, Becker passou por uma intensa preparação física. Ele ganhou 16 quilos de massa muscular e reduziu o percentual de gordura corporal para apenas 6%, resultado que lhe garantiu destaque na categoria Men's Physique, divisão voltada a atletas com bom físico, definido e simétrico, onde a estética é um dos pontos principais da competição.