Teste de Fidelidade? Atriz diz ganhar R$ 50 mil em flerte com comprometidos

Atriz do 'Teste de Fidelidade', quadro de João Kleber na RedeTV!, Thalita Souza diz faturar 50 mil reais por mês para flertar com homens comprometidos.

O que diz Thalita Souza

A influenciadora divulgou que o faturamento chega a 50 mil em um único mês. Atriz testa homens comprometidos a pedido de namoradas ou esposas, podendo até marcar encontros conforme a demanda das clientes.

Thalita revelou cobrar R$ 600 apenas para manter conversas com a pessoa comprometida por um dia. "Já haviam me pedido para fazer testes de fidelidade, mas eu não curtia a ideia. Depois vi muitas meninas ganhando dinheiro com isso e pensei: por que não eu, que já faço isso na TV?", disse a atriz.