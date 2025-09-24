SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

A Fazenda: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus

Dudu Camargo venceu a segunda Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record) e escapou da roça.

Como foi a prova

Fabiano, Gabily e Dudu enfrentaram um desafio que exigia raciocínio e agilidade. Fantasiados de galinhos, os peões encararam um piso repleto de números, cada um representando a resposta de perguntas de matemática feitas por Adriane Galisteu.

Era preciso agilidade para vencer a prova. Quem se jogasse primeiro sobre o número que respondia corretamente garante mais pontos. Cada rodada tinha pontuações diferentes.

Ao final de todas as etapas, o participante que somasse o maior número de pontos seria coroado o novo Fazendeiro da semana.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

5.925 votos
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
5.925 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.