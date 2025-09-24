Sasha Meneghel posa de maiô em hotel na Itália com diárias de R$ 18 mil

Sasha Meneghel, 27, está em Puglia, na Itália, e optou por um hotel em que as diárias chegam a R$ 18 mil.

O que aconteceu

A artista publicou uma série de fotos da viagem, em que aparece usando um maiô verde na beira da piscina do hotel. Em outros registros, o marido, João Lucas, e a amiga, Bruna Marquezine, também aparecem.

Sasha está hospedada no Masseria Torre Maizza, do grupo Rocco Forte Hoteis, com diárias que podem chegar a R$ 18 mil. O hotel é 5 estrelas e é considerado um dos mais exclusivos da região.