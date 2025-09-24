Rihanna anuncia nascimento e revela nome de terceira filha

Rihanna anunciou o nascimento de sua terceira filha, Rocki Irish Mayers, na noite de hoje. Cantora compartilhou a notícia em publicação no Instagram.

O que aconteceu

Parto aconteceu no dia 13 de setembro, informou Rihanna ao publicar uma foto da criança. Artista apareceu com a recém-nascida nos braços. A gravidez foi anunciada pela estrela de Barbados em maio, durante participação no Met Gala.

Artista já tem dois filhos com o rapper A$AP Rocky. RZA Athelston Mayers nasceu em 2022, e Riot Rose Mayers nasceu no ano seguinte.