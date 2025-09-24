Reviravolta: vida de Ernesto muda e vilão se dá bem em 'Êta Mundo Melhor!'

Aliviado, Ernesto agradece Mirtes por encontrar Paixão. A partir do reencontro entre o vilão e o tio ricaço, a vida de Ernesto passa por uma reviravolta. Isso porque o parente deve deixar sua herança para o sobrinho.

Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Ainda na quinta-feira, Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita. Celso confessa a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela.

Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir acha graça quando Zulma fracassa em seu golpe contra Adelaide. Medeia conta a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que pede para voltar para o dancing. Zulma procura Candinho.