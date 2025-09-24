SplashUOL
Quatro cenas pesadas: o sofrimento de Kami após abuso em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Giovanna Lancellotti como Kami em 'Dona de Mim'
Giovanna Lancellotti como Kami em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Kami, personagem de Giovanna Lancellotti, enfrentará momentos de dor nesta quarta-feira (24) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon (Humberto Morais) tenta conter Kami, que acorda no meio da noite e pega a arma do policial. O intuito dela é se vingar do homem que a estuprou no capítulo de ontem.

Sofrendo muito, Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Muito preocupado com a noiva, Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami.

Na cena seguinte, Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Esse será um momento muito delicado para a personagem, que precisará lidar novamente com a dor.

Outra sequência forte será quando Kami encontrará Jussara. A mãe de Dedé desabafará com a futura sogra, que acolherá com muito carinho e empatia.

Kami (Giovanna Lancellotti) chora após abuso em 'Dona de Mim'
Kami (Giovanna Lancellotti) chora após abuso em 'Dona de Mim' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ainda nesta quarta, Samuel e Jaques se enfrentam. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Bárbara treina pesado com Lucas.

Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa.

