Irmã de Nizam reclama de pay-per-view da Record e cutuca: 'É muito ruim'

Para Hanna, é difícil saber quem está falando, o que prejudica a experiência de quem não conhece todos os participantes. Ela cobra melhorias na produção audiovisual da Record.

Então você tá lá assistindo, fica uma coisa meio louca, você não sabe quem tá falando. Pra mim, que sou uma pessoa que sou 40 mais, eu não tenho essa intimidade com esses influenciadores todos, não conheço voz das pessoas, não sei. É muito difícil saber quem tá falando com quem, de quem aquele diálogo pertence, entendeu? Então assim, em termos de produção audiovisual, eu acho que é muito ruim. A Fazenda ainda precisa melhorar muito.

Mesmo com algumas situações mostradas, Hanna acredita que a edição perde detalhes importantes da convivência e das gentilezas entre participantes.

Não, eu acho que eles têm até mostrado bastante, mas acho que quem está vendo só aqueles cortes Perde um pouco, porque não tem como eles mostrarem todos os diálogos, tudo o que aconteceu. Por exemplo, o Ni tá sempre traduzindo lá as coisas pra Gabi. Ele tá sempre servindo de tradutor, porque deve ser muito difícil pra ela estar lá dentro da casa e não entender nada. Então isso é uma coisa que eles não mostram, entender essas gentilezas, porque a Fazenda não é disso, né? A Fazenda é um programa que é quase o oposto disso.

'BBB foi escola e edição prejudicou Nizam', diz Hanna

Hanna Hayek relata que o BBB foi uma grande escola para Nizam, mas critica a edição do reality e expõe impactos emocionais para a família após o programa.