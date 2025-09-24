Oscar 2026: Quais são os concorrentes mais prováveis do Brasil?

A revista Variety publicou nesta semana sua lista atualizada de previsões para o Oscar 2026. Em vídeo gravado para Splash, Bernardo Lopes Pedro analisa os nomes citados pela publicação.

O filme brasileiro foi citado em três categorias. São elas: melhor ator, melhor filme internacional e melhor filme, sendo esta última a principal categoria da premiação. "Se você, assim como eu, está torcendo para o Brasil, trago ótimas notícias", diz Bernardo.

A revista prevê dez indicados na categoria de melhor filme. "O Agente Secreto" deve concorrer com "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "A House of Dynamite", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra", "Sentimental Value", "Pecadores" e "Wicked: Parte 2".