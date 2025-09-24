Severo quer parar de falar da retomada do cinema: 'Vamos seguir em frente'

Marco da retomada do cinema brasileiro nos anos 1990, "Carlota Joaquina, Princesa do Brazil" completa 30 anos em 2025 e retorna aos cinemas em cópia remasterizada, reafirmando sua atualidade e potência criativa. O longa-metragem, dirigido por Carla Camurati e estrelado por Marieta Severo no papel-título, já está em circuito comercial.

Para Marieta Severo, protagonista do longa, o momento atual da produção cinematográfica do Brasil é bastante positivo - com o Oscar de "Ainda Estou Aqui" e o sucesso de "Homem com H"— , mas segundo ela, é preciso ter continuidade e parar com a ideia de "retomada". "Não gosto muito de falar de tendência porque acho que quanto mais vasto for nosso horizonte, melhor", em entrevista a Splash.