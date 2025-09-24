SplashUOL
Severo quer parar de falar da retomada do cinema: 'Vamos seguir em frente'

Fernanda Talarico
De Splash, em São Paulo
Cena de 'Carlota Joaquina, Princesa do Brazil', protagonizado por Marieta Severo
Cena de 'Carlota Joaquina, Princesa do Brazil', protagonizado por Marieta Severo Imagem: Divulgação

Marco da retomada do cinema brasileiro nos anos 1990, "Carlota Joaquina, Princesa do Brazil" completa 30 anos em 2025 e retorna aos cinemas em cópia remasterizada, reafirmando sua atualidade e potência criativa. O longa-metragem, dirigido por Carla Camurati e estrelado por Marieta Severo no papel-título, já está em circuito comercial.

Para Marieta Severo, protagonista do longa, o momento atual da produção cinematográfica do Brasil é bastante positivo - com o Oscar de "Ainda Estou Aqui" e o sucesso de "Homem com H"— , mas segundo ela, é preciso ter continuidade e parar com a ideia de "retomada". "Não gosto muito de falar de tendência porque acho que quanto mais vasto for nosso horizonte, melhor", em entrevista a Splash.

O que eu gostaria é de nunca mais ter que falar em retomada. O 'Carlota' virou símbolo dessa retomada, porque depois da gente ter uma produção de cem filmes por ano, a gente caiu para um filme por ano devido ao governo Collor, que tinha essa relação maldita com a cultura, com o cinema. E depois, no governo Bolsonaro, a gente de novo teve isso. E aí, de novo, estamos retomando. Marieta Severo

Severo, conhecida por sua defesa incisiva da cultura brasileira, fez um apelo por políticas mais sólida. "Minha única vontade é dizer: vamos parar de retomar, gente! Vamos seguir em frente. Temos que reforçar todos os mecanismos de apoio ao nosso cinema, todo tipo de cinema que se faz nesse Brasil enorme e vasto. Reforçar nossa indústria. É o que a gente tem que fazer para a gente não precisar mais falar em retomar."

Espero que a gente não retome nunca mais, que a gente continue, seja um caminho contínuo.

Ludmila Dayer fez sua estreia no cinema como Carlota Joaquina jovem
Ludmila Dayer fez sua estreia no cinema como Carlota Joaquina jovem Imagem: Reprodução

Um marco que resiste ao tempo

Lançado em 1995, Carlota Joaquina se tornou um fenômeno ao misturar sátira histórica, crítica política e uma estética ousada para a época. O filme conquistou o público com seu humor ácido e sua abordagem irreverente da formação do Brasil.

A nova versão, remasterizada em 4K, promete reviver a experiência cinematográfica com qualidade técnica aprimorada, mantendo intacta a força narrativa que fez do longa um clássico. "O filme não envelheceu, é um filme ótimo, que será eterno", disse a produtora Bianca de Felippes em entrevista a Splash.

A diretora Carla Camuratti acredita que a nova versão é uma maneira de "preservar uma memória". "O que eu tenho na minha relação com o 'Carlota' é só alegria. Muito trabalho, muita dificuldade? Brinco que é que como um filho, que deu muito trabalho, mas hoje só dá alegria".

