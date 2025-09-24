Fátima joga bomba no colo de César e muda a vida de Leonardo em 'Vale Tudo'

Heleninha encontra Ana Clara na companhia de Jarbas (Leandro Firmino) e irrita Odete profundamente. A partir daí, Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo (Ricardo Theodoro) para ficar em seu apartamento. Depois, ela pede abrigo a Raquel (Taís Araújo).

Disposta a jogar todas as suas fichas, Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo (Guilherme Magon). A oportunista frisa que César corre perigo ao ficar ao lado de Odete e deixa o modelo preocupado.

César cobra explicações de Odete sobre o que aconteceu com Leonardo. Após ouvir o que a esposa tem a dizer, ele fica assustado com a forma com que ela se refere ao próprio filho e começa a achar que Fátima pode ter razão.

Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Nos capítulos seguintes, a verdade sobre Leonardo começa a se desenrolar. Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. E, depois, todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que o rapaz teria morrido.

Em breve, em capítulo previsto para ir ao ar na primeira semana de outubro, Heleninha se encontrará com seu irmão. Quem mediará o momento chocante será Ana Clara. O rapaz deve ser levado à mansão dos Roitman, onde a farsa de Odete acabará.