Quem são os cineastas brasileiros mortos em acidente de avião no MS

Os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr. estão entre as vítimas da queda de um avião de pequeno porte em Aquidauana, na região do pantanal de Mato Grosso do Sul.

Luiz Ferraz produzia documentários e projetos de não-ficção. Ele criou a série "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", indicada ao Emmy Internacional. Também foi um dos diretores da série "Tudo ou Nada: Seleção Brasileira", que acompanhou os jogadores brasileiros durante a Copa América em 2019.

Ele era um dos fundadores da Olé Produções. A produtora é responsável por documentários como "Vilanova Artigas - O Arquiteto e a Luz", sobre o arquiteto brasileiro João Batista Vilanova Artigas, e "As Primeiras", sobre a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil.