Jimmy Kimmel se retrata e defende liberdade de expressão em retorno à TV

Kimmel disse que recebeu apoio de muitas pessoas, e citou Ted Cruz, senador dos EUA, que foi contra a suspensão do programa. "Obrigado por dizer aos seus seguidores que nosso governo não pode ter permissão para controlar o que dizemos ou não na televisão, e que temos que nos posicionar contra isso".

O apresentador ressaltou que não quis zombar da morte de Kirk. "Eu não acho que o que vou dizer vai fazer muita diferença. Se você gosta de mim, gosta. Se não, não gosta. Eu não tenho a ilusão de mudar a opinião de alguém. Mas eu quero deixar algo claro porque é importante para mim como ser humano. E isso é: entendam que nunca foi a minha intenção de fazer piada sobre o assassinato de um jovem".

Nem era minha intenção culpar nenhum grupo específico pelas ações de um indivíduo obviamente profundamente perturbado. Isso era exatamente o oposto do que eu estava tentando dizer. Mas entendo que, para alguns, isso pareceu inoportuno ou confuso, ou talvez ambos.

Não acho que o assassino de Charlie Kirk represente alguém. Era uma pessoa doente que acreditava que a violência era uma solução. E nunca foi.

Ele disse entender quem se chateou com o comentário. "Se a situação fosse inversa, há uma boa chance de eu me sentir da mesma forma. Tenho muitos amigos e familiares do outro lado que amo e de quem mantenho proximidade, mesmo que discordemos em questões políticas".

Além da retratação, Kimmel defendeu a liberdade de expressão. "Este programa não é importante. O importante é que possamos viver em um país que nos permite ter um programa como este".