'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Como funciona o "Infiltrados na Cozinha"?

A atração mistura gastronomia, investigação e humor em uma disputa culinária com muito mistério. Ao longo de oito episódios, três competidores disputam o título da melhor receita da noite, mas um deles é o "cozinheiro infiltrado", que precisará usar criatividade e jogo de cintura para se passar por um verdadeiro chef.

Quando me apresentaram o projeto, me encantei, porque eu visualizei que existia a possibilidade de trazer o público pra dentro do programa. O 'Infiltrado' traz essa possibilidade da família inteira tentar descobrir quem é o infiltrado. Esse foi um dos primeiros grandes atrativos, esse programa tem muitos atrativos.

Paola Carosella, em entrevista coletiva com participação de Splash

Infiltrado na Cozinha terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto serão jurados Imagem: GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu'

O autor da melhor receita leva um prêmio de R$ 10 mil e o infiltrado também ganha R$ 10 mil caso consiga enganar a todos. Ou seja, o participante pode ganhar até R$ 20 mil no episódio se conquistar o paladar dos jurados e não for descoberto.