Inês Brasil erra e mostra Thiago Lacerda em tributo a Mantovani: 'Descanse'

Inês Brasil protagonizou um momento inusitado ao lamentar a morte do apresentador JP Mantovani, que faleceu no domingo (22).

O que aconteceu

No Instagram, a cantora prestou uma homenagem emocionada, mas acabou cometendo um equívoco ao confundir Mantovani com o ator Thiago Lacerda. "Manos e manas, boa tarde com Jesus. Que Deus tenha esse homem aí em bom lugar, né?", disse ela, enquanto mostrava na TV imagens de Thiago na reprise de "Terra Nostra".

Sem notar a confusão, Inês prosseguiu. "Parece mentira, né? Que ele faleceu. Mas os bons nunca morrem, tomara que ele esteja eternamente com Jesus Cristo. Lindo, belo, maravilhoso, os olhos azulzinhos. E que novela linda ele fez".