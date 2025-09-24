Hytalo Santos e marido se tornam réus por produção de pornografia infantil

O advogado do casal, Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, afirma que o caso ganhou proporções que extrapolam o processo judicial. Hoje, em julgamento de um pedido de habeas corpus dos dois, ele destacou que ambos são réus primários e que Hytalo "alcançou milhões de pessoas e beneficiou várias delas". Ele foi procurado para comentar a decisão, e este texto será atualizado quando houver resposta.

Não é um ataque à autoridade judicial, mas é uma responsabilidade muito grande. É um caso que verdadeiramente ocupa as manchetes de jornais. Todos os dias há pessoas na porta do presídio clamando pela liberdade dos meninos. Não podemos ignorar a espetacularização do caso. Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, advogado de Hytalo e Euro

Cassimiro também questionou a ausência de medidas cautelares alternativas antes da prisão preventiva. "Nenhum elemento concreto. Ainda que se interprete da pior forma, ainda não existia nenhuma medida cautelar vigente. Não foi dada a esses meninos nenhuma oportunidade de outras cautelares, mesmo havendo arquivamento de casos de conhecimento do Ministério Público. Uma denúncia que está baseada em matérias jornalísticas. Essa medida precisa ser imediatamente revogada."

Relembre o caso

Casal foi preso em uma mansão em Carapicuíba no dia 15 de agosto após uma operação da Polícia Civil. Eles foram presos preventivamente e levados à Cadeia Pública de Carapicuíba e, em seguida, ao CDP de Pinheiros, onde estavam até hoje.

Acusações ganharam repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca. Na gravação, ele apontou a atuação de Hytalo e outros influenciadores na adultização de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.