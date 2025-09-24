Gabriela Duarte diz que post com críticas a Gil e Caetano foi acidental

Gabriela Duarte, 51, usou suas redes sociais para esclarecer um incidente envolvendo a republicação de um vídeo em seu perfil que se referia a Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil como "artistas decadentes".

O que aconteceu

A filha de Regina Duarte atribuiu o equívoco a uma falha técnica decorrente de sua inexperiência com as redes sociais.