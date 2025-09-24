SplashUOL
Filme de terror é censurado na China e casal gay é alterado para hetero

De Splash, em São Paulo
'Juntos' chegou ao Brasil em agosto deste ano
'Juntos' chegou ao Brasil em agosto deste ano Imagem: Divulgação

"Juntos", um dos filmes de terror mais comentados do ano foi alterado digitalmente para ser lançado na China. Segundo informações do The Guardian, a produção transformou um casal gay em um heterossexual, provocando indignação entre os espectadores que notaram a mudança.

O que aconteceu

Em uma cena, que mostra um casamento entre dois homens, o rosto de um deles foi alterado para se parecer com o de uma mulher. Os espectadores na China só notaram a mudança quando capturas de tela lado a lado da cena circularam nas redes sociais.

Na China, os filmes precisam ser aprovados pelas autoridades de censura para serem lançados no país. No caso de produções internacionais, isso frequentemente leva ao corte de cenas com temas que o governo considera sensíveis. Mas o uso da tecnologia para alterar cenas em vez de simplesmente cortá-las é relativamente novo. Segundo o The Guardian, o público chinês acredita se tratar de uma censura mais difícil de detectar.

A homossexualidade é descriminalizada na China, porém se mantém estigmatizada, com relacionamentos heterossexuais nucleares promovidos como a norma ideal. A postura de longa data do governo de "nem apoiar, nem se opor" à homossexualidade deu lugar, nos últimos anos, a uma repressão aos grupos LGBTQ+. É muito raro ver relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo em filmes ou programas de televisão convencionais. Em 2021, o órgão regulador da televisão chinesa proibiu a aparição de "homens afeminados" nas telas.

Estrelado por Dave Franco e Alison Brie, "Juntos" foi lançado em cinemas selecionados na China em 12 de setembro. Ele acompanha a jornada de um jovem casal que se muda para o interior e se depara com mudanças misteriosas e grotescas em seus corpos. No Brasil, o filme foi lançado em agosto.

