Filha de Faustão se casa e recebe sacos de ração como presentes

Lara Silva, filha de Faustão, celebrou seu casamento com Julinho Casares no sábado (20), em uma cerimônia marcada pela escolha de presentes 'fora do comum'.

O que aconteceu

Ao invés de receber presentes tradicionais, o casal pediu aos convidados que doassem sacos de ração para cães e gatos. As doações recebidas serão destinadas à causa animal.

Nas redes sociais, Lara e Julinho compartilharam a iniciativa. "Ao invés de presentes, pedimos doações de ração para cães e gatos. Hoje, com o coração cheio de gratidão, vamos repassar essas doações para ONGs, abrigos e protetores que dedicam suas vidas a salvar vidas", disseram em vídeo publicado no Instagram. "É uma contribuição pequena diante da causa, mas feita com todo nosso carinho, fé e propósito", continuaram.