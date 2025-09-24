Filha dos reis da Espanha se muda para Lisboa e valor do aluguel surpreende

A filha mais nova dos reis de Espanha, Sofia, 18, chegou a Lisboa para iniciar o curso de Ciência Política e Relações Internacionais no Forward College, localizado no Chiado, um bairro histórico e central da capital portuguesa.

O que aconteceu

Durante a semana, ela passará a maior parte do tempo no campus, que conta com turmas pequenas e estudantes de cerca de 40 nacionalidades, com aulas ministradas em português, francês e alemão. Após as atividades, ela retorna à residência universitária em Benfica, um bairro residencial e tranquilo de Lisboa, onde conviverá com jovens de diferentes origens e manterá uma rotina equilibrada entre estudos e vida comunitária.

O aluguel da infanta ficará em cerca de 700 euros mensais, além das mensalidades do Forward College, que somam 18.500 euros por ano. A residência escolhida, Xior Benfica, oferece estúdios e suítes mobilados, ginásio, biblioteca, jardim privado e segurança 24 horas.