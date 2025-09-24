Saryne: pai de Viih Tube mostra em A Fazenda que não aprendeu com a filha

A postura de Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, na formação da primeira roça de A Fazenda 17 revela insegurança e busca por aprovação, avalia a comentarista Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Ele está entre os que podem dar adeus ao reality, mas se tornou alvo tanto do próprio grupo quanto dos adversários.

O Fabiano, o pai da Viih Tube, foi um otário. Ele não aprendeu nada com a filha, porque ele se colocou nessa roça. Ontem a gente comentou bastante sobre a treta de Dudu Camargo, Nizam. Dudu quis ajudar o Fabiano a se livrar da Roça e ele não aceitou. E acabou se queimando com todo mundo. E aí, no final, ele aceita esses votos, ele faz a vontade do povo, porque ele puxa o Dudu da Baia... No final, ele faz praticamente um agradecimento a esse povo. Ele quer ser aceito por esse grupo. Bárbara Saryne