Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Lauro (Marcelo Argenta) e Tobias (Cleiton Morais) em 'Êta Mundo Melhor'
Lauro (Marcelo Argenta) e Tobias (Cleiton Morais) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello e Léo Rosário/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (24) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir. Dita sofre com as dificuldades que encontra para se reorganizar. Paixão pede ajuda a Lúcio apra encontrar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho se irritam por não encontrar um bom cantor para o dancing. Carmem e Candinho se reencontram, e Zulma teme. Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Tobias alerta Lauro sobre as atitudes de Sônia. Sônia assume a Quincas que se apaixonou por Lauro. Anabela pede que Celso vá ao jantar de aniversário de Estela. Medeia descobre sobre o mapa das esmeraldas. Candinho abraça Dita, e Manoela os repreende.

