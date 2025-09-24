Desembargador diz que Hytalo e marido 'não vão comprar a Justiça'

O desembargador João Beneditto da Silva, do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba), afirmou que Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente (Euro), "não vão comprar a Justiça". Os réus seguem presos após a Justiça rejeitar um pedido de habeas corpus.

O que aconteceu

Declaração foi dada em resposta ao conteúdo de um depoimento. "Uma testemunha disse ter visto e ouvido eles, em determinado momento, dizendo que poderiam comprar tudo com o dinheiro. Não! Eu creio que eles não vão comprar a Justiça", disse o juiz, na 33ª sessão da Câmara Criminal.

Ontem, o TJ rejeitou por unanimidade pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do casal. Com isso, a prisão preventiva deles está mantida pela Justiça.