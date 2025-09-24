Date fatal: como será encontro entre Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo

Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima (Bella Campos) nas redes sociais. Ele acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela.

Nesse encontro, Mário Sérgio vê o nome de Odete (Débora Bloch) no cartão de crédito da moça. Com isso, ele investiga a ligação de Ana Clara com a chefe e não demora muito para que ele descubra o grande segredo da vilã.

A descoberta de Mário Sérgio será fatal para ele. O personagem deve morrer envenenado nos próximos capítulos. E Ana Clara também correrá risco de morrer assassinada pelas mãos de Odete, que atirará na estudante.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

