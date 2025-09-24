Considerado pior filme do ano, 'Guerra dos Mundos' não teve diretor no set

"Guerra dos Mundos" é considerado um dos piores filmes de 2025, com uma aprovação de 4% no Rotten Tomatoes — agregador online de críticas — e, segundo foi revelado pelo protagonista, Ice Cube, o diretor Rich Lee não esteve presente nas gravações.

O que aconteceu

Ice Cube contou que "Guerra dos Mundos" foi produzido em 2020, durante a pandemia de COVID-19. Devido aos protocolos de saúde, suas cenas foram concluídas em 15 dias e tiveram que ser filmadas isolado do diretor e de seus colegas de elenco. As informações foram reveladas em entrevista a Kai Cenat.