O plano de Fátima que vai causar desgraça de Raquel e Poliana em Vale Tudo

A vilã marca um encontro com Fátima, e Ivan (Renato Góes) e Raquel se preocupam. A ex de Afonso (Humberto Carrão) fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada

Fátima fica na companhia de um homem duvidoso, chamado Celso. Contratado por Odete, ele não deixará barato quando Raquel e Poliana (Matheus Nachtergaele) aparecerem em busca de Fátima, fazendo-os de reféns.

Tudo isso acontece enquanto Odete começa a ser desmascarada pela própria família. Ana Clara tomará a decisão de contar tudo o que sabe para Heleninha (Paolla Oliveira), garantindo o desespero da mãe.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'? Reprodução/Globo Sim! Odete deve morrer, assim como foi na 1ª versão Saiba mais Odete merece ficar pobre! Quem sabe assim ela se regenera? Reprodução/Globo Destino de Odete deve ser a prisão! Melhor pagar por seus crimes 'vivinha da silva' Reprodução/Globo Torço para ela se safar nessa versão: sem punição nenhuma! Globo/Fábio Rocha