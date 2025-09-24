César morre em Vale Tudo? O que acontece após ele tomar remédio com veneno

César (Cauã Reymond) toma, sim, o remédio envenenado no lugar de Marco Aurélio. Após isso, o marido de Odete e herdeiro de 50% da TCA aparecerá com dor de cabeça. Sem saber do veneno acrescentado ao medicamento, ele toma o comprimido que seria destinado a Marco Aurélio. Apesar do desconforto, César não morre.

Vilã não desconfia de nada e acha estranho Marco Aurélio não ter tido qualquer efeito colateral. Odete, sem imaginar o que aconteceu, questiona o ex-genro sobre a dor que estava sentindo, desconfiando que o remédio não tenha feito o efeito esperado: envenená-lo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'? Reprodução/Globo Sim! Odete deve morrer, assim como foi na 1ª versão Saiba mais Odete merece ficar pobre! Quem sabe assim ela se regenera? Reprodução/Globo Destino de Odete deve ser a prisão! Melhor pagar por seus crimes 'vivinha da silva' Reprodução/Globo Torço para ela se safar nessa versão: sem punição nenhuma! Globo/Fábio Rocha