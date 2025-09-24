Dieta do sexo, teste de fidelidade e Playboy: quem é nova peoa Carol Lekker

Para o concurso, além da "dieta do sexo", ela investiu cerca de R$ 8 mil em uma harmonização de glúteos. O procedimento dá volume, preenche a lateral do quadril e dá uma melhor projeção ao glúteo. Estima-se que ela já tenha gasto em torno de R$ 300 mil com seis processos diferentes.

Carol contou ainda a "Malvie", revista francesa, sobre o trabalho realizando testes de fidelidade. Ela afirmou ser contratada por esposas e namoradas para realizar testes de fidelidade nas redes sociais. A modelo contou em 2022 que já tinha faturado US$ 10 mil, cerca de R$ 53 mil na atual cotação. Cada teste custou cerca de US$ 2 mil.

Em fevereiro de 2022, Carol estampou a capa da revista Playboy África. A sessão de fotos aconteceu em São Paulo e, nas imagens, a modelo investiu em máscaras e orelhinhas de coelho e looks sensuais cheios de brilho. O destaque, claro, foi para o bumbum.

Na época, a influenciadora jeclarou seu voto nas eleições presidenciais de 2022 e apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Carol autografou um exemplar de sua capa da Playboy para o político. "A primeira precisava ser para ele: Lula. Por um Brasil melhor", escreveu Carol em uma publicação, com a dedicatória "Lula 22. Ao futuro presidente do Brasil."

Carol Lekker autografou uma de suas Playboys para o então candidato à presidência Lula Imagem: Reprodução/Instagram