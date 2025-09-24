Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos, vítima de câncer

O cantor gospel, pastor e compositor Carlinhos Novaes morreu, na noite desta terça-feira, aos 65 anos, em decorrência de um câncer no intestino. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Vitória da Conquista (BA).

O que aconteceu

Carlinhos lutava contra o câncer no intestino há um ano, mas não resistiu ao avanço da doença. No comunicado da morte do artista, a prefeitura de Vitória da Conquista exaltou sua contribuição à cultura e à música popular.

Daniella Oliveira, secretária municipal de comunicação de Vitória da Conquista, é prima do artista e também lamentou a morte dele. "Era um grande homem e artista", disse ela sobre Carlinhos Novaes, que deixa esposa e duas filhas.