Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos, vítima de câncer

De Splash, em São Paulo
Carlinhos Novaes vítima de um câncer no intestino
Carlinhos Novaes vítima de um câncer no intestino Imagem: Divulgação

O cantor gospel, pastor e compositor Carlinhos Novaes morreu, na noite desta terça-feira, aos 65 anos, em decorrência de um câncer no intestino. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Vitória da Conquista (BA).

O que aconteceu

Carlinhos lutava contra o câncer no intestino há um ano, mas não resistiu ao avanço da doença. No comunicado da morte do artista, a prefeitura de Vitória da Conquista exaltou sua contribuição à cultura e à música popular.

Daniella Oliveira, secretária municipal de comunicação de Vitória da Conquista, é prima do artista e também lamentou a morte dele. "Era um grande homem e artista", disse ela sobre Carlinhos Novaes, que deixa esposa e duas filhas.

O cantor se destacou no cenário da música brasileira na década de 1990 com as canções "Águas Passadas", "Joia de Deus" e "Brilhante". Ele acumulou fãs pelo Brasil e era querido por trazer mensagens que tocavam a alma e o coração.

O corpo do artista foi velado na Igreja Batista Betel na tarde de hoje. Ele será sepultado na quinta-feira, no Cemitério da Saudade, em Vitória da Conquista.

