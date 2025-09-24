Apoiadores de Trump criticam quem comemora a suspensão de Jimmy Kimmel

Enquanto o público comemorava sua volta, o caso continuava a reverberar fora dos estúdios. Duas das maiores emissoras afiliadas da ABC, a Nexstar e a Sinclair, haviam cancelado o programa em mais de 60 canais — um quarto dos lares de TV nos EUA, incluindo grandes centros como Washington, D.C. e Seattle. Quem mora nessas regiões só pôde assistir ao programa pelo Hulu ou em clipes no YouTube na quarta-feira. A decisão veio após pressão do presidente da FCC (Comissão Federal de Comunicações), Brendan Carr, que chegou a ameaçar investigar e até rever licenças de transmissão caso as falas de Kimmel continuassem sendo exibidas.

Jimmy Kimmel Imagem: Randy Holmes/Disney via Getty Images

Essa reação acendeu um alerta na indústria cultural. Cerca de 400 artistas, roteiristas, músicos e cineastas assinaram uma carta aberta organizada pela União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), denunciando a suspensão como um ataque direto à liberdade de expressão. Nas redes sociais, fãs chegaram a anunciar o cancelamento de assinaturas de serviços da Disney como forma de protesto.

Entre as vozes que se uniram ao debate está Joe Rogan. O podcaster, conhecido por apoiar Donald Trump em 2024, criticou duramente conservadores que celebraram a suspensão. Em seu podcast, The Joe Rogan Experience, ele argumentou que apoiar esse tipo de censura governamental pode ser um tiro no pé: hoje atinge um comediante progressista, amanhã pode ser usado contra a própria direita. Para Rogan, permitir que o governo dite o que pode ou não ser dito em um monólogo é simplesmente "loucura".

O problema são as empresas, se elas estão sendo pressionadas pelo governo, então se isso for real e se as pessoas da direita disserem: 'É, vão atrás delas'. Meu Deus, vocês são loucos. Vocês são loucos por apoiar isso, porque isso será usado contra vocês , argumentou Joe Rogan.

Outros políticos de direita também foram na mesma linha. Senadores republicanos como Rand Paul e Ted Cruz, frequentemente críticos de Kimmel, também condenaram a postura da FCC, defendendo que o governo não deve arbitrar sobre discursos políticos — mesmo quando ditos por um comediante.