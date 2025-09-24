A Fazenda 2025: Dudu Camargo causa punição e deixa sede sem gás ou forno

Enquanto se arrumava para o ao vivo de hoje de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo causou uma nova punição.

O que aconteceu

O apresentador usou o banheiro da sede, algo proibido aos moradores da Baia. Imediatamente, o sinal de punição soou.

Nizam questionou o que havia acontecido e Kathy explicou. "Dudu foi no banheiro. Acho que ele pensou que estava confinado, porque tinha falado que seriam em 30 minutos."