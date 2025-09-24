A Fazenda: Carol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily estão na 1ª roça

Rayane Figliuzzi, a primeira fazendeira da edição, indicou Carol Lekker— que entrou na disputa pelo prêmio milionário através da dinâmica dos infiltrados.

Vejo também que ela não precisa do prêmio já que ela está morando na Europa. Como ela disse, o cachê do programa foi inferior a passagem aérea e esse ar soberbo dela acaba me incomodando. Ela é muito extremo e quer se aparecer o tempo inteiro.

Rayane Figliuzi

Poderes da chama

A Fazenda 17: Martina ganhou dois poderes na roça

Martina, detentora dos poderes, entregou o poder laranja para Gabily. Com ele, a peoa precisou escolher três, entre os quatro imunes da votação, para não votarem. Will, Mesquita e Valério foram os escolhidos.

Com o poder branco, Martina escolheu Fabiano Moraes para ter os votos recebidos com peso dois.