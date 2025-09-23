SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (23) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

439 votos
Imagem
Reprodução/Globo
Saiba mais
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Globo/Fábio Rocha
439 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.