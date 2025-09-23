'Vale Tudo': a troca de mensagens que marca começo da virada de Freitas

A Eugênio, Freitas expressa sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Incentivado por Mário Sérgio, ele diz que pensa em abrir uma pousada no Nordeste com o mordomo, usando a quantia roubada.

No capítulo do dia 29, Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio. É o local onde o funcionário guarda o dinheiro que desviado da TCA, marcando a grande reviravolta na vida do braço direito de Marco Aurélio, algo que não ocorreu na primeira versão.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'? Reprodução/Globo Sim! Odete deve morrer, assim como foi na 1ª versão Saiba mais Odete merece ficar pobre! Quem sabe assim ela se regenera? Reprodução/Globo Destino de Odete deve ser a prisão! Melhor pagar por seus crimes 'vivinha da silva' Reprodução/Globo Torço para ela se safar nessa versão: sem punição nenhuma! Globo/Fábio Rocha