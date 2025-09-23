Terra Nostra: quem é o ator que foi vítima da covid-19 no auge da pandemia

Com apenas 22 anos, estreou na TV Tupi. Lá, participou de novelas como "Éramos Seis" (1967), "O Direito de Nascer" (1964-1965) e "Gaivotas" (1979). Também atuou na TV Bandeirantes, em produções como "O Todo Poderoso" (1979) e "Os Imigrantes" (1981-1982).

O reconhecimento nacional veio no fim da década de 1980. Na Globo, Gésio atuou em novelas como "Sol de Verão" (1982), "Renascer" (1993), "A Viagem" (1994) e "Paraíso" (2009). Em "Sinhá Moça" (1986), viveu Fulgêncio, personagem que o projetou nacionalmente. Décadas depois, retornou à nova versão da novela como Justo.

Fernanda Souza e Aretha Oliveira abraçam Gésio Amadeu Imagem: Reprodução/Instagram

O ator ainda ficou eternizado com o cozinheiro Chico, em "Chiquititas", em 1997, na primeira temporada e parte da segunda. Em 2013, foi convidado a reviver o personagem na segunda versão brasileira da trama, mas indicou seu amigo João Acaiabe para o papel.

Nos anos 2000, atuou em novelas como "Vidas Cruzadas", "Amor e Ódio", "Seus Olhos" e "Essas Mulheres". Também integrou o elenco do "Sítio do Picapau Amarelo", em 2007, e participou de "Araguaia", em 2011, e "Flor do Caribe", em 2013. Sua última novela foi "Velho Chico", em 2016.