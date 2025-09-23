Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Selton Mello, 52, foi anunciado no elenco do próximo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor, "La Perra", marcando mais uma participação do ator em uma produção internacional. Ele também está em "Anaconda", que chega aos cinemas no Natal deste ano.

A produção será da produtora brasileira RT Features, de Rodrigo Teixeira, que também foi responsável pelo premiado "Ainda Estou Aqui" e outros sucessos, como "Me Chame Pelo Seu Nome". As informações são do Deadline.

O filme é baseado no romance homônimo da escritora colombiana Pilar Quintana, com roteiro adaptado por Inés Bortagaray.