Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha: 'Rodeada de amor'

Colaboração para Splash, em Londrina
Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie, falecida no último fim de semana
Schynaider Moura ao lado da filha, Anne Marie, falecida no último fim de semana Imagem: Manu Scarpa e Lucas Ramos/Brazil News

Schynaider Moura, 37, agradeceu o apoio que vem recebendo de amigos, familiares e fãs em meio ao luto pela morte da filha, Anne Marie, 16.

O que aconteceu

A modelo publicou uma mensagem de gratidão em suas redes sociais. "Que momento lindo! Que benção! Poder dar um último adeus ao corpo físico rodeada de amor, carinho e pessoas que fizeram, que fazem e que construíram toda a história da Anne. Ver todos hoje engrandece meu coração de mãe", declarou, por meio dos stories de seu Instagram. "Tenho recebido muitas mensagens, e hoje quebraram os pedidos de coroas de flores com mensagens lindas, para homenagear a Anne. Só tenho a agradecer a todos os presentes, fisicamente e energeticamente. Obrigada."

Anne Marie morreu no último domingo (21), vítima de uma parada cardíaca. Seu enterro aconteceu na tarde de hoje, no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo.

A menina sofria de cardiomiopatia dilatada, doença que afeta o músculo do coração. Ela lutava há anos contra a enfermidade e chegou a fazer um transplante cardíaco em 2022, quando tinha apenas 13 anos.

Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram

