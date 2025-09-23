Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha: 'Rodeada de amor'

Schynaider Moura, 37, agradeceu o apoio que vem recebendo de amigos, familiares e fãs em meio ao luto pela morte da filha, Anne Marie, 16.

O que aconteceu

A modelo publicou uma mensagem de gratidão em suas redes sociais. "Que momento lindo! Que benção! Poder dar um último adeus ao corpo físico rodeada de amor, carinho e pessoas que fizeram, que fazem e que construíram toda a história da Anne. Ver todos hoje engrandece meu coração de mãe", declarou, por meio dos stories de seu Instagram. "Tenho recebido muitas mensagens, e hoje quebraram os pedidos de coroas de flores com mensagens lindas, para homenagear a Anne. Só tenho a agradecer a todos os presentes, fisicamente e energeticamente. Obrigada."

Anne Marie morreu no último domingo (21), vítima de uma parada cardíaca. Seu enterro aconteceu na tarde de hoje, no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo.