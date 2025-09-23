Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

O editor de Sally Rooney leu um comunicado da escritora na cerimônia de entrega do prêmio. "Eu queria estar com vocês e aceitar esta honra pessoalmente. No entanto, por causa do meu apoio a protestos não violentos contra a guerra, fui informada de que não posso entrar no Reino Unido sem enfrentar a possibilidade de ser presa", disse.

Nesse contexto, quero agradecê-los ainda mais por honrarem o meu trabalho nesta noite. Também quero reiterar minha crença na dignidade e beleza de todas as vidas humanas e a minha solidariedade com o povo da Palestina. Sally Rooney, em comunicado lido por seu editor

Em outro comunicado enviado ao The Guardian, a autora irlandesa disse temer a censura de suas obras. "Eu adoraria ter aceitado essa honra pessoalmente, mas essa não é nem de longe a consequência mais grave da condenação de um grupo de protestos não-violentos. Manifestantes pacíficos foram presos em números sem precedentes, e as consequências disso para a cultura e as artes só estão começando. Neste momento, estou buscando aconselhamento jurídico em questões que podem afetar a disponibilidade das minhas obras para o público", afirmou.