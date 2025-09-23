A Fazenda: 'Roça será imprevisível, e o público gosta disso', diz Saryne

A formação da primeira Roça em A Fazenda 17 promete surpresas por causa dos poderes do Lampião e das estratégias dos grupos, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para Bárbara Saryne, os votos devem se concentrar em Duda ou Fabiano, mas a movimentação de Dudu Camargo pode surpreender. Ela comenta que o comportamento imprevisível de Dudu agrada parte do público, mas gera críticas sobre coerência.