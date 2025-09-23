SplashUOL
Revelação de Sônia deve acabar com romance gay em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sônia Paula Burlamaqui em 'Êta Mundo Melhor'
Sônia Paula Burlamaqui em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Amanhã (24), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Tobias tentará chamar a atenção de Lauro sobre sua relação com Sônia.

O que vai acontecer

Tobias alerta Lauro sobre as atitudes de Sônia, com medo de perder o parceiro. Em seguida, porém, Sônia assume a Quincas que se apaixonou por Lauro, sem saber que o rapaz tem um relacionamento com Tobias.

Ainda nesta quarta, Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir. Dita sofre com as dificuldades que encontra para se reorganizar.

Paixão pede ajuda a Lúcio para encontrar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho se irritam por não encontrar um bom cantor para o dancing.

Carmem e Candinho se reencontram, e Zulma teme. Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Anabela pede que Celso vá ao jantar de aniversário de Estela. Medeia descobre sobre o mapa das esmeraldas. Candinho abraça Dita, e Manoela os repreende.

