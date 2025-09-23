Revelação de Sônia deve acabar com romance gay em 'Êta Mundo Melhor!'

Ainda nesta quarta, Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir. Dita sofre com as dificuldades que encontra para se reorganizar.

Paixão pede ajuda a Lúcio para encontrar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho se irritam por não encontrar um bom cantor para o dancing.

Carmem e Candinho se reencontram, e Zulma teme. Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Anabela pede que Celso vá ao jantar de aniversário de Estela. Medeia descobre sobre o mapa das esmeraldas. Candinho abraça Dita, e Manoela os repreende.