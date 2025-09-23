Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 24/9 a 4/10

Quinta, 25 de setembro

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente. Filipa se altera.

Sexta, 26 de setembro

Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende. Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Filipa está em crise, e Isabela se desespera.

Sábado, 27 de setembro

Jaques e Samuel levam Filipa para o hospital. Ao atacar o salão de Fabiana, Peter e Nina acabam descobrindo as armas no esconderijo de Ryan. Peter ajuda Nina com Danilo. Manuel questiona Peter sobre seus sentimentos por Nina. Gisele apoia Ayla, que sofre sobre a revelação de Jaques. Isabela se preocupa com os planos de Jaques para Filipa. Ryan acredita que o salão tenha sido depredado por alguém que descobriu seu esconderijo. Danilo ouve quando Peter comenta com Nina sobre sua ação no salão. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia. Thaís sofre um acidente de trabalho. Rosa anuncia sua decisão aos acionistas da Boaz, e Jaques ameaça interditar a mãe.