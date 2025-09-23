Record muda dinâmica e mantém Carol e Matheus como peões de A Fazenda 2025

No início da edição de hoje de A Fazenda 2025 (Record), a dinâmica dos infiltrados chegou ao fim com uma mudança: Carol e Matheus se tornaram peões oficiais da temporada.

O que aconteceu

Adriane Galisteu iniciou o programa abrindo uma votação no R7. O público votou se Matheus e Carol receberiam ou não a opção de continuar o no jogo, agora como peões oficiais.

Antes, os dois deixariam a sede hoje e não teriam a opção de seguir no jogo. A dupla, inclusive, já havia sido confirmada no Hoje em Dia de amanhã e na Cabine de Descompressão.