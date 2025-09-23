Acusada de estelionato, Rayane tem permissão de juiz para ficar na Fazenda

Participação de Rayane em A Fazenda foi aprovada pela Justiça após defesa da influencer entrar com um pedido. A assessoria da namorada de Belo afirmou que ela já não cumpria mais qualquer medida cautelar. "Assim, fica registrado que a Sra. Rayane Figliuzzi encontra-se plenamente liberada pela Justiça para integrar o reality show", informou a equipe jurídica.

Processo segue em segredo de Justiça em Santa Catarina. Porém, equipe da participante confirmou que a sentença ainda não foi definida. Procurado pela reportagem, a equipe do Tribunal de Justiça do Estado informou que não pode se manifestar sobre a ação.

Rayane Figliuzzi é suspeita de participar da quadrilha "Família Errejota", especializada no chamado 'golpe do motoboy'. Ela supostamente atuava em conjunto com o noivo, Alexandre Navarro, e outras 14 pessoas. Polícia realizou as prisões preventivas em 2022.

Influenciadora foi apontada como dona das contas bancárias por onde o dinheiro das vítimas passava, informou a Polícia Civil de Santa Catarina na época. "Conheci um cara, e ele conseguiu me colocar num processo de estelionato. O Zyon (meu filho) nasceu e, um mês depois, ele foi preso", disse Rayane sobre o caso durante o confinamento.

Segundo as investigações, mulheres do grupo ligavam para as vítimas, geralmente pessoas idosas, e, então, se passavam por funcionárias de um banco. Na ligação, comunicavam a respeito de uma falsa compra suspeita e pediam para a vítima digitar a senha do cartão no telefone. Um sistema usado pela quadrilha fazia com quem elas então tivessem acesso aos números digitados.

Em seguida, a vítima era informada que um motoboy iria recolher o cartão na casa da vítima para que ele fosse descartado. Tendo acesso ao cartão e à senha, a quadrilha realizava saques, empréstimos, compras e transferências.