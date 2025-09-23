4 imunidades e Poder da Chama: como será formada a 1ª roça de A Fazenda

A primeira roça de A Fazenda 2025 (Record) será formada na noite de hoje e quatro peões estarão imunes, além de Fazendeira Rayane.

Como será formada a roça

Imunes: Além da Fazendeira Rayane, quatro peões estão imunes: Nizam, Luiz Mesquita, Walério e Will. Os quatro venceram uma prova realizada na última quinta-feira.

Lampião: Após vencer a 1ª Prova de Fogo, Martina é a dona do Poder do Lampião. Ela terá acesso a dois poderes, o Laranja e o Branco. A peoa ficará com um deles e dará o outro a algum peão.