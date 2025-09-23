Peões de 'A Fazenda' votam para descobrir quem são os infiltrados da edição

Durante a tarde de hoje, os confinados de A Fazenda 2025 (Record) votaram em um peão e uma peoa em que eles acreditam ser os infiltrados da edição.

O que aconteceu

Adriane Galisteu pegou os participantes de surpresa. Horas antes da primeira votação da edição, cada peão precisou votar no homem e na mulher em que eles suspeitavam ser os infiltrados.

A votação foi secreta. Um a um, cada confinado votou na despensa.