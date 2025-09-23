Brian May e irmã de Freddie Mercury inauguram novo memorial em Londres

O músico Brian May, 70, do Queen, e Kashmira Bulsara, 73, irmã de Freddie Mercury, inauguraram o novo 'Freddie Mercury Memorial Garden' em Feltham Green, no bairro de Feltham, no distrito de Hounslow, em Londres (Inglaterra).

O que aconteceu

O Freddie Mercury Memorial Garden aproveitou um lugar que quase não era usado e transformou em um espaço bonito, seguro e cheio de vida, onde a comunidade pode se reunir e aproveitar a natureza. O jardim é uma homenagem a Freddie Mercury, que morou na cidade e é um dos moradores mais famosos de Feltham.

Freddie Mercury viveu em Feltham com seus pais, onde conheceu Brian May, que também cresceu na região. Kashmira Bulsara participou ativamente do projeto, ajudando a escolher as flores, incluindo rosas, plantadas em memória do irmão.