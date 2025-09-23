Netflix fecha parceria com cervejaria 'mãe' da Ambev

A Netflix anunciou nesta semana uma parceria global com a AB InBev, cervejaria formada pela fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev.

Parceria vai incluir campanhas de divulgação dos títulos. Em comunicado, a plataforma de streaming cita obras de diferentes países, como "Culinary Class Wars" (Coreia do Sul), "The Gentlemen" (Reino Unido) e a brasileira "Brasil 70 - A Saga do Tri", com Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola.

A colaboração já foi posta em prática em alguns países. A cerveja mexicana Victoria foi uma das patrocinadoras da luta entre Canelo Alvarez e Terence Crawford. A AB InBev vai exibir propagandas durante a partida da NFL no Natal deste ano, e a parceria também já está garantida para os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que nos Estados Unidos será transmitida pela Netflix.